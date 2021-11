Linzer (23) bei Bushaltestelle niedergestochen

Und das am helllichten Tag! Am Samstagnachmittag musste ein 23-Jähriger nach einem Bauchstich in das Uni-Klinikum eingeliefert werden. Er war bei einem Streit mit einem Südländer bei einer Bushaltestelle in der Kudlichstraße 12 am Linzer Froschberg niedergestochen worden. Der Täter konnte flüchten.