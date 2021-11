Der fruchtige, spritzige Most passt immer!

„Ab heute gibt es ein Jahr lang frischen Most“, sagt Manuel Mistlbacher (42) vom „Humer z’Reit“, einem Bauernhof in Leonding. Als gelernter Nachrichtenelektroniker ist er eigentlich Quereinsteiger beim Saft- und Mostmachen. Er und seine Frau Ursula haben vor zehn Jahren den Hof der Schwiegereltern übernommen. Schon vorher hat er immer mitgearbeitet und Erfahrungen gesammelt. „Es reicht heutzutage nicht, das Obst einfach nur zu pressen“, schildert er die Herausforderungen in puncto Qualität. „Es geht mittlerweile um modernste Wein-, Most- und Kellertechnik. Und viel Praxiswissen wird von Generation zu Generation nur mündlich weitergegeben.“