Gut durch Krise gekommen, aber Einbußen durch 2G

„Wir tun alles für Arbeit und Aufschwung: Heute ist die Arbeitslosenquote mit rund 6 Prozent so niedrig, wie vor 10 Jahren. Im vergangenen Jahr wurden um 3,5 Prozent mehr Unternehmen gegründet und für 2021 und 2022 wird uns ein Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent, und damit deutlich über dem Bundesschnitt, prognostiziert. Im Bereich Mobilität haben wir 2021 so viel Geld investiert, wie nie zuvor - und erstmals mehr für die Öffis, als für die Straßen im Land. 140 Millionen Euro für den Öffentlichen Verkehr stehen 118 Millionen Euro für den Straßenbau gegenüber. In Niederösterreich lebt es sich auch preiswerter, als anderswo - 69 Prozent unserer Landsleute leben im Eigentum, deshalb ist der Anteil der Wohnkosten am Einkommen mit 15 Prozent so niedrig, wie in keinem anderen Bundesland. Und wer in Niederösterreich lebt, hat mit im Schnitt 47.233 Euro das höchste verfügbare Haushaltseinkommen und mit 10,3 Prozent die niedrigste Armutsgefährdung Österreichs“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.