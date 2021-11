Fiasko rund um fehlende PCR-Tests vor Lösung

Pünktlich zum Landesfeiertag am kommenden Montag soll das Fiasko rund um fehlende und spät ausgewertete PCR-Tests in Niederösterreich behoben sein. Es wird eine Ausgabereglementierung in Form einer Online-Registrierung in den Spar-Märkten geben. Hamsterkäufe sollen so unmöglich werden.