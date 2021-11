Hochrisikogebiet ist „atmosphärische Katastrophe“

Quarantänepflicht ab Sonntag

Ab Sonntag gilt in Deutschland Quarantänepflicht für alle, die aus Österreich zurückkehren und weder geimpft noch genesen sind. Das hat der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag laut Reuters in Berlin bestätigt. Ein Freitesten aus der zehntägigen Quarantäne ist frühestens nach dem fünften Tag möglich.