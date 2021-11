Tourismus rechnet schon mit deutscher Reisewarnung

Hoteliers für Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) schlägt die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht in Hotels vor. „Gerade angesichts der steigenden Infektionszahlen wäre eine FFP2-Maskenpflicht beim Betreten allgemein zugänglicher öffentlicher Räume in Hotels ein zusätzliches Sicherheitsangebot unserer Hotels und ein Beitrag zur Eindämmung der Infektionszahlen in Österreich“, sagte ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer am Donnerstag laut einer Aussendung.