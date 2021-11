Erneut fast 12.000 neue Corona-Fälle in Österreich

Unvermindert rasant setzt sich das Infektionsgeschehen in Österreich fort: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) wurden 11.798 neue Corona-Fälle im Land verzeichnet, vor einer Woche waren es 9388 Neuinfizierte. Die Zahl der Corona-Patienten stieg in den vergangenen 24 Stunden weiter an. 40 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben.