Fix: Deutschland setzt Österreich auf Risikoliste

Jetzt ist es offiziell: Österreich wird von Deutschland ab Sonntag wieder zum Hochrisikogebiet erklärt, wie der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag in Berlin erklärte. Das heißt, Ungeimpfte und Nicht-Genesene müssen nach ihrer Rückkehr in Deutschland in Quarantäne. Ein Freitesten aus der zehntägigen Quarantäne ist frühestens nach dem fünften Tag möglich. Geimpfte und Genesene sind von der Quarantänepflicht ausgenommen.