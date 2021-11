Umweltagentur: Mit voller Energie in die Zukunft

427 blau-gelbe Gemeinden sind im Klimabündnis aktiv, 2004 gab es das erste Klimaprogramm, 2007 verankerte Niederösterreich als erstes Bundesland den Klimaschutz in der Verfassung, 2019 kam das Verbot für neue Ölheizungen. Aufs Tempo will Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner trotzdem drücken: „Die Anstrengungen rund um den Klimaschutz müssen intensiviert und rascher umgesetzt werden.“ Mit der eNu hat man in Niederösterreich eine tatkräftige Organisation, die als zentrale Servicestelle für Bürger, Gemeinden und auch Betriebe als Unterstützung fungiert.