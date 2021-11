„Sindbad“ hilft Tirols Jugendlichen bei Ausbildung

„Eine neue, innovative Organisation für mehr Chancengleichheit ist in Innsbruck angekommen.“ So wird Sindbad von den Verantwortlichen beworben. Es handelt sich dabei um ein Mentoringprogramm für Jugendliche, das den herausfordernden Übergang von der Schule in die Arbeitswelt erleichtert und die bestehenden Angebote durch den Einsatz von ehrenamtlichen Unterstützern im Alter zwischen 20 und 35 Jahren ergänzt. „Chancen für junge Menschen produzieren, wie Sindbad es in einer Selbstdefinition ausdrückt, ist für Jugendliche eine großartige Startmöglichkeit“, sagt dazu Innsbrucks Jugendstadträtin Christine Oppitz-Plörer (FI).