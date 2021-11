Land der 300 Apfelsorten, aber wenige im Handel

EU-Projekt zum Erbgut

Verloren sind die alten Sorten aber nicht. Tirol und Südtirol haben in einem gemeinsamen EU-Projekt das Erbgut für die Nachwelt erhalten. „Zu jeder Sorte gibt es zumindest noch einen Baum“, erklärt Klemens Böck, Obstbaureferent in der Landwirtschaftskammer. So manche alte Sorte ist bis heute beliebt. So wie der Boskoop, der hierzulande einer der beliebtesten Kochäpfel ist.