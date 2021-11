EU-Skandal um Weißrussland

Das darf doch nicht wahr sein! Die EU hat in einem jetzt aber ganz energischen Schritt Visa-Erleichterungen für Bonzen des Lukaschenko-Regimes gestrichen. Das heißt im Umkehrschluss: Es hat Visa-Erleichterungen gegeben! Bis jetzt! Wozu? Damit sich die Bonzen in Luxuskliniken in Europa vom Stress ihrer Gewaltherrschaft erholen können? Diese hanebüchene Politik passt genau in den denkwürdigen Schlotterauftritt des unsäglichen EU-„Außenministers“ Josep Borrell im Kreml. Dort holen sich Naivlinge die Nasenstüber.