VW-Konzern dominiert den „Großen Ö Automobilpreis“

Škoda Fabia überzeugte in Kategorie „Start“

Die Kategorie „Start“ ist für viele Österreicher besonders interessant, da sie für nicht wenige die einzige ist, in der sich leistbare Autos befinden, also Klein- und Kompaktfahrzeuge bis zum Basispreis von 20.000 Euro. Der 1. Platz ging heuer an den Škoda Fabia, der unter den Kleinwagen schon beinahe ein Premiumangebot ist. Dahinter reihten sich der Toyota Yaris Cross und der Hyundai Bayon auf den Plätzen zwei und drei ein. Insgesamt standen fünf Modelle zur Auswahl. Die Kategorie umfasste dieses Jahr nur fünf Kandidaten: Neben den Platzierten standen auch noch Dacia Sandero und Dacia Spring Electric zur Wahl.