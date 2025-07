Mann von E-Scooter gerissen und schwer verletzt

Glaubt man dem Opfer, dann hat der Angeklagte dieses im vergangenen Februar grundlos vom E-Scooter gerissen und dabei schwer verletzt. Fakt ist, dass der Mann auch Monate nach dem damals erlittenen Kreuzbandriss noch Schmerzen hat. Den Vorfall schildert der 28-Jährige vor Gericht so: „Es war der 3. Februar, gegen 21 Uhr. Ich hatte gerade meinen Spätdienst beendet und fuhr mit meinem E-Scooter auf dem Fahrradweg in der Radetzkystraße nachhause, als mich plötzlich jemand zu Boden riss. Ich wusste gar nicht, was los ist und fragte den Kontrahenten nach dem Grund für sein aggressives Verhalten. Da behauptete er, ich hätte ihn zuvor beleidigt. Was ja gar nicht stimmt.“