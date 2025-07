Zähe Verhandlungen über neue Trinkgeld-Regelung

„Das Trinkgeld ist steuerfrei und soll das bleiben“, betont Huss. „Das heißt, der Staat will da nicht mitnaschen, sondern es geht darum, dass die Arbeitnehmer einen Teil ihres Trinkgeldes auch in die Pension und Gesundheitsleistungen mitnehmen.“ Die Wirtschaftskammer rückt auch angesichts des neuen Angebots von Gewerkschafter Huss nicht von ihrem Standpunkt ab. Der neue Wirtschaftskammer-Generalsekretär Jochen Danninger meint gegenüber der „Krone“: „Trinkgeld ist ein Geschenk des Gastes für guten Service und soll deshalb steuer- und abgabenfrei sein. Das ist auch die Meinung der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung und der Versicherten. Es wirkt wie eine verkehrte Welt, wenn ich als Vertreter der Arbeitgeber beim Trinkgeld mich hinter die Arbeitnehmer stellen muss und ihre Interessen verteidige. Wenn Herr Huss selbst beim Trinkgeld noch zugreifen will, ist vom viel beschworenen Reformwillen in der ÖGK nicht viel übrig.“