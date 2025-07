„Aktive Sterbehilfe“: Jetzt kommt Hitze-Höhepunkt

38 Grad und es wird noch heißer! Für Donnerstag sind in Kärnten glühende Temperaturen angesagt. Im Süden der Steiermark, dem Burgenland sowie dem Osten Niederösterreichs und in Wien werden ähnliche Höchstwerte erreicht. Experten des privaten Wetterdienstes Ubimet halten es für durchaus möglich, dass an einzelnen Messstellen die magische 40er-Celsius-Grenze geknackt werden könnte.