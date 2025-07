Das Herz! Sorge um deutschen Fußball-Weltmeister

Notärzten sei es gerade noch gelungen, den Deutschen zu reanimieren – im Anschluss an die Erstversorgung vor Ort wurde Mill per Helikopter in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Dort sei er auf die Intensivstation gebracht und in ein künstliches Koma versetzt worden. Erst nach Tagen der Beobachtung seines Zustandes habe man Mill dann nach Deutschland überführt.