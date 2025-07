Rote „Zaubermaus“ bleibt weiteres Jahr beim GAK!

Der 22-jährige Slowene wird jedoch nicht ins Trainingslager nachkommen, sondern erst kommende Woche zur Mannschaft stoßen. Nach seinen drei Einsätzen zuletzt bei der U21-EM in der Slowakei bekommt er noch ein paar freie Tage. Erfreut über die verlängere Leihe ist natürlich Elsneg: „Tio ist ein hochtalentierter Spieler, der in der Qualifikationsrunde mit seinen Toren gegen Hartberg und den LASK einen großen Anteil am Klassenerhalt gehabt hat“, sagt der Sportchef zum geglückten Deal.