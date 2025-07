Serieneinbrecher kommt mit einem blauen Auge davon

Verbaute Existenz

Und da sitzt er nun am Landesgericht Eisenstadt und versucht, sich zu rechtfertigen. Scheidung der Eltern. Zerrissene Kindheit. Lehre abgebrochen. Keine Arbeit. Eine Freundin, die ihn, in jeder Hinsicht, aushalten muss. Zum Tatzeitpunkt war er 19, er wird vor Gericht also als „junger Erwachsener“ behandelt.