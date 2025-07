Fast Fußball-Stimmung bei Show des Jungstars

170 Plätze besser als alle Gleichaltrigen

Offenbar bringt Fonseca auch ein Talent für Rasen mit, schließlich ist es seine allererste Teilnahme in Wimbledon, bei der er gleich zwei Matches gewann. „Meine größte Verbesserung ist sicher mentaler Natur“, meinte der Jungstar, den sein Einzug in die dritte Runde voraussichtlich erstmals in die Top 50 spülen wird. Kein anderer Unter-19-Jähriger ist derzeit in den Top 200.