Lockdown-Rauschen | Schlimmste Sorte

Lockdown-Rauschen. Nein, sicher kein weiterer Lockdown. Zumindest garantiert kein Lockdown für Geimpfte. Wir haben es x-fach gehört. Und was hören wir jetzt und müssen dafür die Ohren gar nicht sonderlich spitzen? Ein Grundrauschen, das uns genau diesen angeblich völlig unmöglichen neuen Lockdown herbeischwemmen könnte! Das Procedere kennen wir ja mittlerweile: Die Alarmrufe aus den Spitälern werden immer lauter, die Experte nicken immer heftiger, während die Politik noch den Eindruck zu vermitteln sucht, man baue Sandwall um Sandwall, um die Welle zurückzuhalten. Wäre es das erste Mal, dann würden wir ja noch fest an die Beteuerungen glauben. Aber so? So nehmen wir den lautesten Hilfeschrei wahr, den gestern der Salzburger Uni-Klinik-Vorstand Richard Greil losließ. Er sprach von einer „extrem kritischen“ Lage im Salzburger Landeskrankenhaus. Was die Situation so zuspitze und keinen Vergleich mit dem Vorjahr zulasse: Man werde wegen des gravierenden Pflege- und Bettenmangels niemals die Kapazitäten der Covid-Versorgung wie im Vorjahr halten können, sagte er im Ö1-Interview. Und es bräuchte sofort restriktive Maßnahmen - zumindest in seinem Bundesland. Ganz ähnlich sehen Experten die Situation auch für Oberösterreich. Und so titeln wir heute nicht zum ersten Mal: „Lockdown rückt jetzt immer näher“. Hoffen wir inständig, dass wir es doch noch schaffen, dass uns diese schlimmste aller Maßnahmen erspart bleibt!