Arbeitsunfall in Stams: Hand eingeklemmt

Ein türkischer Arbeiter (38) wollte in Stams am Dienstag gegen 10.20 Uhr in einem Lager in Stams mit einer sogenannten „Ameise“ zwei Stapel Paletten abstellen. Bei einer „Ameise“ handelt es sich um einen Hubwagen. Er stieß dabei mit den Paletten seiner „Ameise“ gegen einen bereits abgestellten Stapel, wodurch die Paletten auf der „Ameisengabel zurückrutschten.