Die 2-G-Regel bereitet Kopfzerbrechen

Entscheidung über Nachträge am Mittwoch

Was passiert mit diesen Spielen? „Darüber wird am Mittwoch entschieden. In der Salzburger Liga hat Hallwang zwei Spiele ausständig. Es hat noch nicht jeder gegen jeden gespielt, somit ist noch keine offizielle Wertung möglich“, hofft Haas da auf Nachtragstermine – zur Not auch im Frühjahr, wo offiziell am 19. März gestartet wird.