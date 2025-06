Leben im Scheinwerferlicht: „Das habe ich geliebt“

„Wie geht’s da?“ – diese Frage stellt der einstige Zillertaler Haderlumpen-Chef Vitus Amor seit 2024 in seiner eigenen Radio-U1-Sendung Tiroler Persönlichkeiten. In Folge 16 unterhält er sich mit Ex-LH-Stellvertreter Georg Dornauer. Das Interview wird am heutigen Dienstag um 20 Uhr ausgestrahlt, die „Krone“ hat es sich schon vorab angehört.