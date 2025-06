Pikante Forderung! Daran hakt der Wirtz-Deal noch

Wirtz fordert Rückennummer 10

Nun wurde außerdem bekannt, dass Wirtz einen besonderen Wunsch bei Liverpool hinterlegt haben soll. Sollte der Rekordtransfer, bei dem nie zuvor ein Bundesliga-Spieler teurer war und nie zuvor eine Verpflichtung in der Premier League kostspieliger war, wie erwartet über die Bühne gehen, möchte der Edeltechniker an der Anfield Road laut „Sky“ gerne mit der prestigeträchtigen Rückennummer 10 auflaufen. Ob die „Reds“ ihm diesen Wunsch erfüllen, ist allerdings noch offen. Die Nummer ist aktuell bereits an Weltmeister Alexis Mac Allister vergeben. Der Argentinier ist Stammkraft und Leistungsträger. Er ist nicht verpflichtet, die Nummer ohne Weiteres abzutreten. In der jüngeren Vergangenheit trugen die 10 bei Liverpool unter anderem Sadio Mané, Philippe Coutinho, Joe Cole und Michael Owen.