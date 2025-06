Ex-Salzburger erzielte Tor der Saison in La Liga

Nach acht Jahren bei Bundesliga-Vizemeister Salzburg schloss sich Offensivkünstler Luka Sucic vergangenen August Real Sociedad an. Der Offensivspieler konnte sich in der spanischen La Liga gut etablieren. Insgesamt 29 Mal lief er für seinen neuen Verein in der Liga auf, absolvierte 52 Prozent der möglichen Spielminuten. Dabei gelangen ihm zwei Vorlagen und nur ein Treffer. Dieser eine war allerdings extrem sehenswert.