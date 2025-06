Huber Entsorgung muss 175.000 Euro zahlen

Das Abfall-Kartell betraf ganz Österreich, auch wenn einzelne Unternehmen nur regional daran beteiligt waren. Huber Entsorgung hat den Hauptsitz in Wien, aber auch Stellen in anderen Bundesländern. Gegen zahlreiche Firmen laufen derzeit noch Ermittlungen. 2021 wurden bei mehr als 20 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden IT-Daten und mehr als 2000 Seiten an Dokumenten sichergestellt.