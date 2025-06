Traditionsgasthaus zerstört: Jagd nach Feuerteufel

Noch immer liegt beißender Rauchgeruch in der Luft – doch ansonsten erinnerte am Dienstagvormittag nur ein nicht allzu großer Rußfleck auf der Fassade an das Inferno, das am Montag kurz vor 4.30 Uhr im Stieglbräu unweit des Landhauses in Innsbruck gewütet hat.