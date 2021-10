Zahl der E-Scooter-Unfälle in Wien stark gestiegen

Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern in Wien ist stark gestiegen. Im Jahr 2020 wurden 70 Unfälle in der Bundeshauptstadt verzeichnet, bei 65 davon wurden Verkehrsteilnehmer verletzt. Heuer waren es bis einschließlich August 113 derartige Unfälle, 1056 Anzeigen wurden ausgestellt, etwa an alkoholisierte Lenker (179) und Drogenlenker (134). Viele E-Scooter-Fahren halten sich nicht an geltende Regeln, fahren am Gehsteig oder stellen die Roller nicht ordnungsgemäß ab.