Entrümpelungsfirma in Bayern findet 600.000 Euro

In Bayern haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma mehr als 600.000 Euro in einer Wohnung gefunden – unter anderem in Windelpackungen. Auch Schmuck und Münzen entdeckten die Mitarbeitenden. Die Firma hat aber weder einen Anspruch auf einen Teilbetrag noch auf einen Finderlohn, wie jetzt das Landgericht Köln entschied.