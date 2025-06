Kanzler: „Diese Regierung wird 5 Jahre halten“

Zum 100-Tage-Jubiläum der Koalition zieht Kanzler Christian Stocker mit krone.tv-Infochefin Katia Wagner Bilanz. Er ist so zufrieden, dass er sich sicher ist, dass die Regierung die volle Periode hält. Mehr noch: Bei der nächsten Wahl will er als Spitzenkandidat antreten. „Ich bin gekommen, um zu bleiben“, so Stocker.