Ruhephasen? Major: „Ich bin immer on fire!“

Er brennt auf die neue Aufgabe, er ist bereit für die Vienna Vikings um Siege zu kämpfen. Stefan Maierhofer bestreitet am Samstag sein Debüt in der ELF gegen die Raiders aus Tirol. Im sportkrone.at-Interview gibt er einen Einblick in seine Vorbereitung, Ruhephasen gibt es nur selten. Weil Stefan Maierhofer ist nach eigenen Aussagen „immer on fire“!