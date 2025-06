Rihanna übt sich in mega heißem Versteckspiel

Rihanna lutscht an Eiswürfeln ...

Denn statt ihren Fans einen Blick auf ihr Babybäuchlein zu gewähren, zeigt Rihanna auf den neuesten Fotos lieber ihre wohlgeformte Kehrseite – mal an die in Blau geflieste Wand gelehnt, mal beim Posieren mit einem Gartensessel, mal beim verführerischen Über-die-Schulter-schauen.