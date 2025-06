Österreich gegen Deutschland – ab 20.30 Uhr LIVE

ÖFB-Frauen „wollen Lücke schließen“

Deutschland bekam das nicht nur über weite Strecken im ersten Nations-League-Duell zu spüren, sondern zuvor auch beim 2:0-Erfolg im EM-Viertelfinale 2022 in Brentford sowie vor allem auch dem 3:2 in Linz in der EM-Quali am 5. April 2024. „Sie sind eine der besten Nationen der Welt. Wir wollen die Lücke zu solchen Teams schließen, da braucht es gar nicht ganz so viel. Das haben wir schon bewiesen“, meinte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil.