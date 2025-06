So geht es Bub (5) nach Schwimmunfall in Linz

Am Montag kam aus dem Kepler Uniklinikum dann die endgültige Entwarnung: Der Fünfjährige durfte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Diesmal ging der Badeunfall also gerade noch einmal gut aus, doch nicht immer sind Lebensretter wie das Mutter-Sohn-Gespann rechtzeitig zur Stelle. Denn im Vorjahr starben in Oberösterreich neun Menschen bei Ertrinkungsunfällen, 2023 waren es sogar 14.