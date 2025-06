Danny DeVito begehrte „Catwoman“ Michelle Pfeiffer

Danny DeVito wurde in der neuen „Actors on Actors“-Ausgabe des Magazins „Variety“ Colin Farrell, seinem Nachfolger als Batman-Bösewicht in der Serie „The Penguin“, interviewt. Dieser wollte wissen, was für den Hollywood-Veteran 1992 die Höhepunkte der Dreharbeiten von „Batmans Rückkehr“ waren.