„Wir haben ganz spontan am Sonntag aufgesperrt“

„So voll war meine Ordination glaub ich noch nie“ – spontan hatte Bernhard Schütz in Kirchschlag seine Ordination am Sonntagvormittag aufgesperrt: „Ich hatte damit gerechnet, dass die Nachfrage nach den Impfungen hoch sein wird“. Damit hatten offenbar die Landes-Impfkoordinatoren nicht gerechnet, denn – wie berichtet – war nur die Impfstraße in Seewalchen offen und es gab keine Versuche, weitere zu öffnen. Auch in Seewalchen wäre nur Ärztin Lisa-Maria Kellermayr zum Spritzen eingeteilt gewesen. „Es sind spontan Kollegen gekommen und haben mitgeholfen, als sie die Schlange gesehen haben“, postete sie später in sozialen Medien. Am Ende waren es vier Ärzte, die gemeinsam 510 Stiche verteilten. In Kirchschlag waren es bei Dr. Schütz auch 125 in drei Stunden: „Der Aufruf wurde in sozialen Medien mehr als 5000 Mal geteilt. Von allen Seiten kamen die Leute und viele, die sich den ersten Stich holten, waren einfach froh, dass sie nun Ruhe haben.“ Auch in Walding hätte man am Sonntag impfen können, aber hier war nur die Teststraße offen. „Wir erweitern die Kapazitäten. Auch diesen Samstag wird geimpft“, sagt Bürgermeister Johann Plakolm.