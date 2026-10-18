Barbershop-Betreiber sollen Drogen verkauft haben

Beide sind vorbestraft

„Man muss natürlich schauen, was sich noch ergibt. Der Akt ist zwar sehr umfangreich, aber stichhaltige Beweise sind nicht in Sicht“, meint Verteidiger Lanzinger. Unbeschriebene Blätter sind die beiden, die die Vorwürfe vollinhaltlich zurückweisen, übrigens nicht: Der Ältere wurde zweimal wegen gefährlicher Drohung und einmal wegen Körperverletzung verurteilt, der Jüngere einmal wegen falscher Beweisaussage und ein zweites Mal wegen schwerer Nötigung und Körperverletzung. Es gilt die Unschuldsvermutung.