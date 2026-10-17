Altkleider-Chaos! Doch für Stadt ist alles sauber

Pullover, Hosen, Jacken – eigentlich alles Dinge, die in einen Altkleidercontainer gehören. Das Problem in der Griesmayrstraße: Die Sammelbox ist restlos überfüllt, rundherum stapeln sich Säcke mit Textilien. Und als wäre das nicht genug, gesellen sich etwa auch noch ein Kindersitz, ein Hocker und allerlei weiterer Unrat dazu. Was einmal als Sammelstelle für gebrauchte Kleidung gedacht war, gleicht mittlerweile einer wilden Müllhalde – und das offenbar schon seit Monaten.