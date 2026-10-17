Altkleider-Chaos! Doch für Stadt ist alles sauber

Seit Monaten sorgt eine Sammelstelle in Linz-Urfahr für Ärger. Was eigentlich einem guten Zweck dienen sollte, wird zunehmend zum Ärgernis für die Nachbarschaft. Doch nicht nur die Zustände vor Ort bringen Anrainer auf die Palme. Vor allem die Reaktion des Magistrats auf eine Beschwerde sorgt für Kopfschütteln.
Pullover, Hosen, Jacken – eigentlich alles Dinge, die in einen Altkleidercontainer gehören. Das Problem in der Griesmayrstraße: Die Sammelbox ist restlos überfüllt, rundherum stapeln sich Säcke mit Textilien. Und als wäre das nicht genug, gesellen sich etwa auch noch ein Kindersitz, ein Hocker und allerlei weiterer Unrat dazu. Was einmal als Sammelstelle für gebrauchte Kleidung gedacht war, gleicht mittlerweile einer wilden Müllhalde – und das offenbar schon seit Monaten.
Unmut über „Schau auf Linz“
Besonders ärgerlich ist für Anrainer allerdings der Umgang der Stadt mit dem Problem. Denn die Zustände wurden über die Plattform „Schau auf Linz“ gemeldet. Die Antwort des Magistrats sorgt allerdings für Kopfschütteln: „Zum Zeitpunkt der Kontrolle des Ordnungsdiensts befand sich die Örtlichkeit in einem ordnungsgemäßen und sauberen Zustand.“ Eine erstaunliche Feststellung, wenn sich vor Ort augenscheinlich nichts geändert hat.
Nicht eindeutig, wem Container gehört
Erschwerend kommt hinzu, dass nicht einmal eindeutig festzustellen ist, wem der Container gehört. Zahlreiche andere Sammelboxen werden von der Volkshilfe betrieben, die kürzlich in der „Krone“ über illegale Müllablagerungen und hohe Entsorgungskosten klagte. „Es darf nicht sein, dass ein Kleidercontainer als Müllsammelstelle verwendet wird und monatelang nichts passiert“, schaltet sich nun auch VP-Stadtvize Martin Hajart ein.
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