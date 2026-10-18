Parfumdieb wurde von Polizei in flagranti erwischt

Rucksack voller Parfums

Die Polizisten konnten den Beschuldigten noch in der Filiale antreffen und stellten in seiner Nähe einen Rucksack fest. In diesem befanden sich bereits einige Parfums, von denen die Diebstahlsicherungen entfernt waren. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen fanden die Beamten einen Seitenschneider, welcher als Tatwerkzeug gedient haben könnte. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht.