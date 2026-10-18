Parfumdieb wurde von Polizei in flagranti erwischt

Am Samstag wurde ein 32-Jähriger in einer Drogerie beobachtet, als er Diebstahlsicherungen von Parfums entfernte. Die Polizei erwischte ihn vor Ort, in seinem Rucksack hatte er bereits mehrere Fläschchen. Der Rumäne soll schon mehrmals auf ähnliche Art und Weise zugeschlagen haben.
Zur Festnahme eines 32-jährigen Rumänen kam es am Vormittag des 17. Oktober 2026 im Stadtgebiet von Gmunden. Mitarbeiter einer Drogeriefiliale hatten zuvor die Polizei gerufen, weil sie den 32-Jährigen dabei beobachteten hätten, wie er Diebstahlsicherungen von Parfums entfernt habe.
Rucksack voller Parfums
Die Polizisten konnten den Beschuldigten noch in der Filiale antreffen und stellten in seiner Nähe einen Rucksack fest. In diesem befanden sich bereits einige Parfums, von denen die Diebstahlsicherungen entfernt waren. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen fanden die Beamten einen Seitenschneider, welcher als Tatwerkzeug gedient haben könnte. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht.
Serientäter in U-Haft
Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass der Beschuldigte für zwei weitere gleichgelagerte Taten in Oberösterreich in Frage kommen könnte – am 8. Oktober in Grieskirchen und am 12. Oktober in Schlüßlberg. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 32-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
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