„AK Classics“: Vom Märchen bis zu Star Wars

„Wir schauen, dass das Angebot gut in den Alltag passt“, sagt Andreas Stangl, Präsident der AK OÖ. Darum fangen die Konzerte schon um 19 Uhr an. Es gibt zwei Preiskategorien: Das Abo für alle vier Konzerte kostet 80 bzw. 64 Euro für AKOÖ-Mitglieder, für Nicht-Mitglieder 134 bzw. 102 Euro. Die Karten – alle Infos auf ooe.arbeiterkammer.at – kann man im Brucknerhaus kaufen.