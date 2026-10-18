„AK Classics“: Vom Märchen bis zu Star Wars

Klassik boomt, da kommt „AK Classics“ gerade recht. Auch heuer bietet die beliebte Abo-Reihe, die von der Arbeiterkammer OÖ angeboten wird, vier hochkarätige Konzerte im Linzer Brucknerhaus zum sehr erschwinglichen Preis. Auch Countertenor Alois Mühlbacher tritt auf.
Mehr als 260 abgehaltene Konzert seit 1961 – mit der Bilanz kann sich die Reihe „AK Classics“ sehen lassen. Auch in der aktuellen Saison hat man ein gutes Paket geschnürt.
Als großes Thema nennt man „die großen Geschichten der vergangenen Jahrhunderte“ Es geht um die Märchen in „Tausend und eine Nacht“, um Jesus, aber auch um Star Wars, das Galaxien-Epos, das 2027 seinen 50. Geburtstag feiert.
Das Bruckner Orchester und ein Chor
Den Beginn macht ein märchenhafter Abend mit Nikolai Rimski-Korsakows „Scheherazade“ und Lili Boulangers „D’un matin de printemps“: Das Brucker Orchester Linz trifft auf Solistin Andrea Dusleag (5. November).
Alois Mühlbacher, beliebter Countertenor, gestaltet mit dem Chorus sine nomine Händels „Messias“ (9. Dezember), Adam Hickox dirigiert das Bruckner Orchester in die Klangwelt Schostakowitschs (25. Februar). Zum 50. Geburtstag von Star Wars begibt sich das Bruckner Orchester auf musikalische Spurensuche (13. Mai).
„Wir schauen, dass das Angebot gut in den Alltag passt“, sagt Andreas Stangl, Präsident der AK OÖ. Darum fangen die Konzerte schon um 19 Uhr an. Es gibt zwei Preiskategorien: Das Abo für alle vier Konzerte kostet 80 bzw. 64 Euro für AKOÖ-Mitglieder, für Nicht-Mitglieder 134 bzw. 102 Euro. Die Karten – alle Infos auf ooe.arbeiterkammer.at – kann man im Brucknerhaus kaufen.
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