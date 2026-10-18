Wer hinter Schärdinger, Almliesl und Co. steckt

„Versuchen uns von den Großen abzuheben“

Bleibt neben diesen beiden Platzhirschen überhaupt noch Raum für kleinere Molkereien? „Wir versuchen, dass wir uns mit Qualität und Regionalität von den Großen abheben“, sagt Alexander Thöny. Er ist Geschäftsführer der Vöcklakäserei aus Pöndorf – mit 28 Millionen Euro Umsatz eine von den drei kleineren Molkereien in Oberösterreich, siehe Grafik weiter oben.