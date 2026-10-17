Polizistin mit Alzheimer kämpft für die Wahrheit

Es ist krass, wenn man die Erinnerungen verliert

Gedreht wurde in Wien, Nieder- und Oberösterreich, und zwar im Ibmer Moor und in der Innviertler Gemeinde Eggelsberg. Julia Koschitz sagt über die Polizistin, die sie spielt: „Eine ganz tolle Rolle, weil sie einen riesigen Konflikt hat. Ich war sofort eingenommen von der Idee, dass Pia zwar durch den grausamen Gedächtnisverlust behindert, aber gleichzeitig ermächtigt wird, auf ihre Intuition zu hören.“