Polizistin mit Alzheimer kämpft für die Wahrheit

Als die Erinnerung schwindet, beginnt der gefährlichste Fall ihres Lebens: Julia Koschitz spielt eine Polizistin und ermittelt in „Das Vergessen – Spurlos im Moor“. Die neue ORF/ARD-Serie, die ab Montag zu sehen ist, wurde teilweise auch in Oberösterreich gedreht. Nun gab es die Vorpremiere in Eggelsberg.
Ein verschwundenes Mädchen. Ein Dorf voller Geheimnisse. Und eine Ermittlerin, die gegen ihren gefährlichsten Gegner kämpft: den Verlust des eigenen Gedächtnisses.
Das sind die Zutaten für die sechsteilige ORF/ARD-Degeto-Serie „Das Vergessen – Spurlos im Moor“ mit Julia Koschitz in der Hauptrolle als Polizistin Pia Kraus, bei der eine frühe Form von Alzheimer festgestellt wird.
Krimi und Familiendrama
Als eine Tote im Moor gefunden wird, beginnt ein Wettlauf der Polizistin gegen die Zeit: Bevor sie alles vergisst, will sie die Wahrheit aufdecken, die hinter dem Verbrechen steckt. Die Serie verbindet einen komplexen Kriminalfall mit familiären Konflikten.
Es ist krass, wenn man die Erinnerungen verliert
Gedreht wurde in Wien, Nieder- und Oberösterreich, und zwar im Ibmer Moor und in der Innviertler Gemeinde Eggelsberg. Julia Koschitz sagt über die Polizistin, die sie spielt: „Eine ganz tolle Rolle, weil sie einen riesigen Konflikt hat. Ich war sofort eingenommen von der Idee, dass Pia zwar durch den grausamen Gedächtnisverlust behindert, aber gleichzeitig ermächtigt wird, auf ihre Intuition zu hören.“
Für die Entwicklung der Figur hat sie nicht nur mit Psychologen, sondern vor allem mit Betroffenen gesprochen: „Die Welt aus den Augen eines Menschen zu sehen, der sein Gedächtnis verliert, dessen gesamte Erinnerungen schwinden, ist krass und hat für mich wieder neue Fragen über das Leben aufgeworfen.“ Die Erkenntnis: Manchmal ist die Wahrheit das Einzige, das man nicht verlieren darf.
Ab Montag im TV
Im Festsaal in Eggelsberg fand am Samstagnachmittag die Vorpremiere der Serie statt, zu der 200 Gäste aus Politik und Tourismus kamen. Die Region rechnet übrigens mit einer Wertschöpfung von 750.000 € durch den Dreh und auch die Steigerung der Bekanntheit nach der Ausstrahlung.
Die sechs Folgen von „Das Vergessen – Spurlos im Moor“ werden am Montag, dem 19. Oktober, und am Dienstag, dem 20. Oktober, in ORF 1 ausgestrahlt. Im Ersten startet die Serie am 24. Oktober. Alle Folgen sind zudem in ORF ON und ab 23. Oktober in der ARD Mediathek verfügbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.