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Koschitz im TV

Polizistin mit Alzheimer kämpft für die Wahrheit

Oberösterreich
17.10.2026 19:00
Als die Erinnerung schwindet, beginnt der gefährlichste Fall ihres Lebens: Julia Koschitz ...
Als die Erinnerung schwindet, beginnt der gefährlichste Fall ihres Lebens: Julia Koschitz ermittelt in „Das Vergessen – Spurlos im Moor“.(Bild: [M] Landsiedl [F] Herbig)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Als die Erinnerung schwindet, beginnt der gefährlichste Fall ihres Lebens: Julia Koschitz spielt eine Polizistin und ermittelt in „Das Vergessen – Spurlos im Moor“. Die neue ORF/ARD-Serie, die ab Montag zu sehen ist, wurde teilweise auch in Oberösterreich gedreht. Nun gab es die Vorpremiere in Eggelsberg.

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Ein verschwundenes Mädchen. Ein Dorf voller Geheimnisse. Und eine Ermittlerin, die gegen ihren gefährlichsten Gegner kämpft: den Verlust des eigenen Gedächtnisses.

Das sind die Zutaten für die sechsteilige ORF/ARD-Degeto-Serie „Das Vergessen – Spurlos im Moor“ mit Julia Koschitz in der Hauptrolle als Polizistin Pia Kraus, bei der eine frühe Form von Alzheimer festgestellt wird.

Krimi und Familiendrama
Als eine Tote im Moor gefunden wird, beginnt ein Wettlauf der Polizistin gegen die Zeit: Bevor sie alles vergisst, will sie die Wahrheit aufdecken, die hinter dem Verbrechen steckt. Die Serie verbindet einen komplexen Kriminalfall mit familiären Konflikten.

(Bild: ORF/ARD Degeto/Mona Film/Victoria Herbig)

Es ist krass, wenn man die Erinnerungen verliert
Gedreht wurde in Wien, Nieder- und Oberösterreich, und zwar im Ibmer Moor und in der Innviertler Gemeinde Eggelsberg. Julia Koschitz sagt über die Polizistin, die sie spielt: „Eine ganz tolle Rolle, weil sie einen riesigen Konflikt hat. Ich war sofort eingenommen von der Idee, dass Pia zwar durch den grausamen Gedächtnisverlust behindert, aber gleichzeitig ermächtigt wird, auf ihre Intuition zu hören.“

Für die Entwicklung der Figur hat sie nicht nur mit Psychologen, sondern vor allem mit Betroffenen gesprochen: „Die Welt aus den Augen eines Menschen zu sehen, der sein Gedächtnis verliert, dessen gesamte Erinnerungen schwinden, ist krass und hat für mich wieder neue Fragen über das Leben aufgeworfen.“ Die Erkenntnis: Manchmal ist die Wahrheit das Einzige, das man nicht verlieren darf.

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Ab Montag im TV
Im Festsaal in Eggelsberg fand am Samstagnachmittag die Vorpremiere der Serie statt, zu der 200 Gäste aus Politik und Tourismus kamen. Die Region rechnet übrigens mit einer Wertschöpfung von 750.000 € durch den Dreh und auch die Steigerung der Bekanntheit nach der Ausstrahlung.

Die sechs Folgen von „Das Vergessen – Spurlos im Moor“ werden am Montag, dem 19. Oktober, und am Dienstag, dem 20. Oktober, in ORF 1 ausgestrahlt. Im Ersten startet die Serie am 24. Oktober. Alle Folgen sind zudem in ORF ON und ab 23. Oktober in der ARD Mediathek verfügbar.

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