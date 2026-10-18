Sonnenstrom vom Acker: Immer mehr und größer

Blühstreifen unter Paneelen

80 Prozent des Ackers kann auch weiterhin für den Anbau von Getreide und Co. verwendet werden. Die Abstände zwischen den schwenkbaren Paneelen sind so groß, dass Traktor und Mähdrescher durchfahren können. Direkte unter den Paneelen gibt‘s unbearbeitete Blühstreifen, die bei üblichen Äckern meist rar sind. In Pischelsdorf am Engelbach, wo Mitte 2025 die damals größte Anlage der Energie AG mit 4,6 Megawatt-Spitzen ans Netz ging, muss der Landwirt regelmäßig vorführen, dass er seine Flächen auch weiter bewirtschaften kann. Inzwischen wird von der Energie AG in Pennewang an der nunmehr größten Acker-PV-Anlage gebaut: 22.200 Module bringen 14,43 Megawatt-Peak. Das ist Strom für 5400 Haushalte.