Mit Spürsinn zur Lösung

Stillstand gibt es für Julian (17) kaum: Als Lehrling der Anlagen- und Betriebstechnik bei der voestalpine in Linz ist er dort im Einsatz, wo Maschinen und Anlagen gewartet, serviciert oder repariert werden.
Schon während seiner Schulzeit interessierte sich Julian für Technik - eine gute Basis für seinen Lehrberuf. „Wichtig für den Einstieg sind aus meiner Sicht außerdem Mathematik-Kenntnisse, Ehrgeiz und vor allem Lernbereitschaft. Denn alles andere wird einem ohnehin beigebracht.“
Heute ist Julian im dritten Lehrjahr und mitten im Berufsleben angekommen. Zu seinen Aufgaben zählen die Wartung und Servicierung von Anlagen. Das reicht von kleineren Maschinen bis hin zu großen Produktionsanlagen wie Walzen. Julian schätzt besonders die Abwechslung: „Man ist viel im Betrieb unterwegs und hat ständig neue Aufgaben.“
Mit zunehmender Erfahrung wächst auch die Eigenverantwortung. Tritt eine Störung an einer Anlage auf, beginnt Julians Einsatz: „Oft muss man Schritt für Schritt suchen, bis man die Lösung findet. Man darf nicht gleich aufgeben.“
Ehrgeiz ist in meinem Beruf wichtig: Man darf nicht gleich aufgeben, wenn man die Lösung nicht sofort findet.
Julian, 17 Jahre, Anlagen- und Betriebstechniker
Für die Zukunft hat der 17-Jährige klare Ziele: Er möchte später die Meisterausbildung machen und kann sich auch Schichtarbeit, die ab dem 18. Lebensjahr möglich ist, gut vorstellen. „Bei der voestalpine hat man beruflich sehr viele Möglichkeiten. Genau das motiviert mich.“
An den oberösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 480 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 20 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre