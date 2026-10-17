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Führerschein ist weg

Alkolenker überschlug sich in einem Kreisverkehr

Oberösterreich
17.10.2026 13:00
(Bild: rubra)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zu tief ins Glas schaute offenbar ein 26-Jähriger, als er sich in der Nacht auf Samstag hinter das Steuer seines Wagens setzte. In Leonding verlor er in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Seine Beifahrerin und er wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

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Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall eines Alkolenkers am Samstag um kurz nach 2 Uhr im Gemeindegebiet von Leonding. Ein 26-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Linz-Land fuhr dabei mit seinem Pkw auf der L1389 von Linz kommend Richtung Leonding. Bei einem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich.

Sowohl der 26-Jährige, wie auch seine 34-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Linz-Land erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das UKH Linz eingeliefert. Ein Alkotest beim 26-Jährigen ergab 1,58 Promille, weshalb ihm sein Führerschein vorläufig abgenommen wurde.

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