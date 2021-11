Spionage-Thriller um Ex-Diplomat aus Wien

Von der Donau an die Spree versetzt

Rückblick: Vor seinem Engagement in Berlin versah der Top-Spion seinen Dienst in Wien. Die Stadt an der Donau gilt wie Berlin als Tummelplatz für Agenten aus Ost und West. Im Juni 2019 wurde Zhalo mit einer neues Mission betraut, die ihn an die Spree führte. Nur 70 Tage später kam es in der deutschen Hauptstadt zu einem spektakulären Mord, der an einen Hollywood-Thriller erinnert: Im Kleinen Tiergarten wurde ein georgischer Staatsbürger mit Schüssen aus einer Pistole eiskalt hingerichtet. Ein Zufall?