Russischer Diplomat (35) in Berlin tot aufgefunden

Ein russischer Diplomat wurde in Berlin tot aufgefunden. Polizeimitarbeiter entdeckten bereits am Morgen des 19. Oktober einen leblosen Körper auf dem Gehweg vor einem Gebäude der russischen Botschaft in Berlin-Mitte, wie am Freitag bekannt wurde. Der Mann war offenbar aus einem oberen Stockwerk des Botschaftskomplexes gestürzt. Deutschen Sicherheitsbehörden soll der Mann als getarnter Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB gegolten haben.