Erntedank-Besuch: Glaube, Tradition, Brauchtum

Direkt von der Abendmesse eilte der Oberhirte der Diözese St. Pölten zu seinen jungbäuerlichen Besuchern, die vom Land in den Dom geeilt waren, um sich symbolisch den Segen für die mitgebrachten Gaben zu holen. Bischof Alois bedankte sich beim Abendmahl vor allem für das christliche Engagement der Landjugend, die mit ihren Leitern Kerstin Lechner und Johannes Baumgartner herbeigepilgert waren. Weise Worte wie Nächstenliebe, Brauchtum und Glaube fielen in der Runde, in der auch der Mostviertler Rinderzüchter und EU-Mandatar Alexander Bernhuber Platz nahm.