AK-Analyse zeigt: Produkte in Deutschland billiger

„Alle Produkte des Warenkorbes waren sowohl in Österreich als auch in Deutschland erhältlich“, versichern die Experten, die bei dem Vergleich eklatante Unterschiede feststellen konnten. So müssen für einen Somat-Klarspüler die Kunden in Deutschland 1,49 Euro bezahlen. In Österreich hingegen werden 3,99 Euro verlangt. Ein Preisunterschied von satten 167,79 Prozent!